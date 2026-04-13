Блэйдс — о бое с Хокитом на UFC 327: говорят, мы спасли тяжёлый вес

Американский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Кёртис Блэйдс прокомментировал поражение в поединке с непобеждённым соотечественником Джошем Хокитом, состоявшемся на турнире UFC 327 в Майами (США).

Напомним, Хокит победил единогласным судейским решением (29–28, 29–28, 29–28). Бойцы установили рекорд в истории организации по акцентированным ударам в трёхраундовых боях – 354.

UFC 2026. UFC 327, Майами, США
Кёртис Блэйдс — Джош Хокит (W)
12 апреля 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Кёртис Блэйдс
Окончено
UD
Джош Хокит

«Кто смотрел бои? На улицах говорят, что мы спасли тяжёлый вес, это правда?» — написал Блэйдс в социальных сетях.

Джошу Хокиту 28 лет. Американец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2023 году, с 2025-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира три победы и ни одного поражения.

