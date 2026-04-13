Джош Хокит подтвердил, что избежал травм в рекордном бою с Блэйдсом на UFC 327

Непобеждённый американский боец тяжёлого веса (до 120 кг) Джош Хокит сообщил, что избежал серьёзных повреждений в поединке с соотечественником Кёртисом Блэйдсом, состоявшемся на турнире UFC 327 в Майами (США).

UFC 2026. UFC 327, Майами, США
Кёртис Блэйдс — Джош Хокит (W)
12 апреля 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Кёртис Блэйдс
Окончено
UD
Джош Хокит

Напомним, Хокит победил единогласным судейским решением (29-28, 29-28, 29-28). Бойцы установили рекорд в истории организации по акцентированным ударам в трёхраундовых боях – 354, помимо гонораров, получив по $ 200 тыс. бонусов.

«Только что вернулся из госпиталя. Без переломов, ведь я сделан из стали… Не благодарите… 200 тысяч!» — написал Хокит в социальных сетях.

