Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гаджиев назвал фаворита в потенциальном бою Армана Царукяна и Усмана Нурмагомедова

Комментарии

Российский промоутер Камил Гаджиев высказался о потенциальном поединке между соотечественниками Арманом Царукяном и Усманом Нурмагомедовым.

«Усман пока что боец, который ещё не дорос, ещё не повзрослел окончательно. Он для меня ещё перспективный, набирающий опыт. Если бы сегодня прямо Усман встретился с Арманом, я бы считал Царукяна фаворитом. А если Нурмагомедов залетит в UFC, проведёт два поединка, одержит в них победу, вот тогда это будет действительно интересно», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Ранее Усман Нурмагомедов ответил Царукяну, заявившему, что Махачев скоро завершит карьеру.

Материалы по теме
Усман Нурмагомедов ответил Царукяну, который заявил, что Махачев скоро завершит карьеру
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android