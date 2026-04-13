Гаджиев назвал фаворита в потенциальном бою Армана Царукяна и Усмана Нурмагомедова

Российский промоутер Камил Гаджиев высказался о потенциальном поединке между соотечественниками Арманом Царукяном и Усманом Нурмагомедовым.

«Усман пока что боец, который ещё не дорос, ещё не повзрослел окончательно. Он для меня ещё перспективный, набирающий опыт. Если бы сегодня прямо Усман встретился с Арманом, я бы считал Царукяна фаворитом. А если Нурмагомедов залетит в UFC, проведёт два поединка, одержит в них победу, вот тогда это будет действительно интересно», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

