Нганну — о поединке Блэйдса и Хокита: не могу поверить, что это продлилось три раунда

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) камерунец Фрэнсис Нганну высказался о поединке между американцами Кёртисом Блэйдсом и Джошем Хокитом, состоявшемся на турнире UFC 327 в Майами (США).

«Безумие. Не могу поверить, что это продлилось все три раунда. У Кёртиса сердце льва», — написал Нганну в социальной сети X (ранее Twitter).

Джошу Хокиту 28 лет. Американец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2023 году, с 2025-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира три победы и ни одного поражения.

Ранее Хокит подтвердил, что избежал травм в бою с Блэйдсом.