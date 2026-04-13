«Это был его единственный шанс». Даниэль Кормье разобрал победу Ульберга над Прохазкой

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье прокомментировал победу новозеландца Карлоса Ульберга в поединке за вакантный титул в полутяжёлом весе (до 93 кг) с чехом Иржи Прохазкой, состоявшемся на турнире UFC 327 в Майами (США).

«Вы можете пересмотреть мой разбор, Ульберг выбрасывает джеб в корпус, а затем левый хук… Мы говорили о том, насколько хорош этот левый хук. Перед нокаутом Дин Томас говорил о том, как Карлос пытается прицелиться левым чек-хуком. В конечном итоге он им попал и финишировал Иржи Прохазку.

В центре обсуждений идея, что Иржи Прохазка проявил сострадание к Карлосу Ульбергу. Когда Карлос уже не мог стоять, Иржи встал напротив него, практически приглашая его подраться. И Иржи сказал после боя, что ему стало жалко Ульберга из-за травмы. Никто не хочет, чтобы титульный бой заканчивался вот так, но для Ульберга это был единственный шанс. И тот факт, что он сделал свою работу на одной ноге, показывает мужество», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.