Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Как минимум ничья». Махмудов заявил, что не проиграл в бою с Фьюри

«Как минимум ничья». Махмудов заявил, что не проиграл в бою с Фьюри
Комментарии

Российский супертяжеловес Арсланбек Махмудов заявил, что не согласен с поражением в поединке с британским экс-чемпионом Тайсоном Фьюри, состоявшемся на минувших выходных в Лондоне (Англия).

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Тайсон Фьюри (W) — Арсланбек Махмудов
12 апреля 2026, воскресенье. 01:30 МСК
Тайсон Фьюри
Окончено
UD
Арсланбек Махмудов

«Я пытался побить его. Я поймал его несколько раз, но у него очень большой опыт. Если бы у него не было этого опыта, я бы мог нокаутировать его. Этот парень один из лучших супертяжеловесов в истории. Я очень его уважаю, как и он меня.

Это был близкий бой, и я не чувствую, что я проиграл. Выиграл ли я? Думаю, что как минимум это была ничья. Как минимум. Но, очевидно, что я не проиграл. Я ощущаю себя победителем. И я горд собой, а это самое главное», — сказал Махмудов в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Материалы по теме
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android