«Безумие». Джамал Хилл прокомментировал победу Ульберга в бою с Прохазкой

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Джамал Хилл прокомментировал победу новозеландца Карлоса Ульберга в поединке за вакантный титул с чехом Иржи Прохазкой, состоявшемся на турнире UFC 327 в Майами (США).

«Нокаут с разорванным ахиллом это безумие! И да, это именно так и есть!» — написал Хилл в социальной сети X (ранее Twitter).

Карлосу Ульбергу 35 лет. Новозеландец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2011 году, с 2021-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и одно поражение.

