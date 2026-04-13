Дерек Брансон — о поединке Блэйдса и Хокита: лучший бой в тяжёлом весе, что я видел

Бывший боец UFC американец Дерек Брансон высказался о поединке между соотечественниками Кёртисом Блэйдсом и Джошем Хокитом, состоявшемся на турнире UFC 327 в Майами (США).

«Лучший бой в тяжёлом весе, что я видел. Хокит против Блэйдса, это было невероятно», — написал Брансон в социальной сети X (ранее Twitter).

Джошу Хокиту 28 лет. Американец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2023 году, с 2025-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира три победы и ни одного поражения.

Ранее о поединке Блэйдс — Хокит высказался бывший чемпион дивизиона камерунец Фрэнсис Нганну.