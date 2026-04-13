Россияне выиграли общий зачёт Кубка мира по самбо, прошедшего при поддержке «Роснефти»

Россияне выиграли общий зачёт Кубка мира по самбо, прошедшего при поддержке «Роснефти»
Комментарии

Российские самбисты победили в медальном зачёте Кубка мира по самбо. В соревнованиях в Ереване, организованных при поддержке «Роснефти», выступили 289 спортсменов из 21 страны.

В активе выступавших под национальным флагом и гимном россиян 51 медаль: 24 золота, 14 серебряных наград и 13 бронзовых. Результаты турнира будут учитываться при жеребьёвке на чемпионат мира.

Всего в рамках состязаний было разыграно 33 комплекта наград в спортивном и боевом самбо среди мужчин и женщин. В Ереване впервые на Кубке мира прошли официальные международные соревнования среди незрячих женщин.

«Роснефть» уделяет большое внимание развитию и поддержке массового и профессионального спорта, строит многофункциональные центры в регионах присутствия и проводит различные турниры. С 2013 года Компания поддерживает Международную федерацию самбо. В 2025-м при содействии «Роснефти» состоялся чемпионат мира в Кыргызстане, континентальные чемпионаты Азии и Океании в Узбекистане, а также Кубок мира в Таджикистане и Армении.

Комментарии
