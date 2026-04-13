Пуляев назвал одну из причин поражения Мурзаканова в бою с Костой на UFC 327

Российский боец UFC Андрей Пуляев прокомментировал поражение соотечественника Азамата Мурзаканова в поединке с бразильцем Пауло Костой, состоявшемся на турнире UFC 327 в Майами (США).

«Очень хотел бы, чтобы Азамат победил. Мурзаканов хорошо начал, шёл неплохо по ходу дистанции. Но, к сожалению, его функционалка дала сбой. Я вот тоже не кардиомашина, но Азамату давно стоило обратить внимание на своё кардио. Обидно проигрывать в свой день рождения.

А ещё мне интересно, как Коста так хорошо восстановился между вторым и третьим раундом? Он сильно уставший был, а на третью пятиминутку такой свеженький выбежал», – приводит слова Пуляева издание MMA.Metaratings.ru.