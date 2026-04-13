«Настоящее безумие». Дана Уайт отреагировал на победу Ульберга в бою с Прохазкой

Генеральный директор UFC Дана Уайт прокомментировал победу новозеландца Карлоса Ульберга в поединке за вакантный титул в полутяжёлом весе (до 93 кг) с чехом Иржи Прохазкой, состоявшемся на турнире UFC 327 в Майами (США).
«Это было настоящее безумие. Поединок почти был закончен, но, как мы видим, он не закончился до настоящего конца. Не сказал бы, что Иржи снизил темп, я этого не почувствовал. Если соперник потрясён, ты обязан добивать его, пока рефери не остановит бой», – сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 327.
Ранее Даниэль Кормье разобрал победу Ульберга над Прохазкой.
