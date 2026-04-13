Камил Гаджиев прокомментировал поражение Мурзаканова в бою с Костой на UFC 327

Российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал поражение Азамата Мурзаканова в поединке с бразильцем Пауло Костой, состоявшемся на турнире UFC 327 в Майами (США).

«Много лет Мурзаканов был в обойме, но себя не проявлял, спокойно шёл к вершине. И вот обидно: в тот момент, когда про Азамата заговорили, когда мы понимаем, что вот сейчас он станет уже прямо топом не только по уровню, но и по узнаваемости, по медийности… В этот момент он проигрывает Косте. Мурзаканову не вешать нос, не опускать руки, двигаться дальше», – сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

