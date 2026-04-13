Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт: победа над Мурзакановым открывает для Косты множество интересных боёв

Комментарии

Генеральный директор UFC Дана Уайт прокомментировал победу бразильца Пауло Косты в поединке с россиянином Азаматом Мурзакановым, состоявшемся на турнире UFC 327 в Майами (США).

UFC 2026. UFC 327, Майами, США
Азамат Мурзаканов — Пауло Коста (W)
12 апреля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Азамат Мурзаканов
Окончено
TKO
Пауло Коста

«Особенность Косты в том, что он выходит и пытается нокаутировать людей. Большая, большая победа для него. Возможно, это его самая большая победа в карьере. Он побил не знавшего поражений парня с рекордом 16-0, который был абсолютно уверен в том, что побьёт Косту. Было впечатляюще, это открывает для него множество интересных боёв», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android