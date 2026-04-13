Дана Уайт: победа над Мурзакановым открывает для Косты множество интересных боёв

Генеральный директор UFC Дана Уайт прокомментировал победу бразильца Пауло Косты в поединке с россиянином Азаматом Мурзакановым, состоявшемся на турнире UFC 327 в Майами (США).

«Особенность Косты в том, что он выходит и пытается нокаутировать людей. Большая, большая победа для него. Возможно, это его самая большая победа в карьере. Он побил не знавшего поражений парня с рекордом 16-0, который был абсолютно уверен в том, что побьёт Косту. Было впечатляюще, это открывает для него множество интересных боёв», — сказал Уайт на пресс-конференции.

