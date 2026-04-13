Пуляев: бой с Ульбергом был у Прохазки в кармане
Поделиться
Российский боец UFC Андрей Пуляев прокомментировал победу новозеландца Карлоса Ульберга в поединке за вакантный титул в полутяжёлом весе (до 93 кг) с чехом Иржи Прохазкой, состоявшемся на турнире UFC 327 в Майами (США).
UFC 2026. UFC 327, Майами, США
Иржи Прохазка — Карлос Ульберг (W)
12 апреля 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Иржи Прохазка
Окончено
KO
Карлос Ульберг
«Можно сказать, что бой у Прохазки был уже в кармане. Ульберг получил такую травму, и чех так опростоволосился! Сейчас состоянию Иржи явно не позавидуешь после такого поражения. А Ульберг – красавчик, перетерпел сложную ситуацию, попал. Карлос может стать хорошим чемпионом. У него хорошая ударка, он неплох в борьбе, а в остальном – время покажет», — приводит слова Пуляева издание MMA.Metaratings.ru.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 апреля 2026
-
18:06
-
17:54
-
17:10
-
16:50
-
15:50
-
15:34
-
14:41
-
14:35
-
13:59
-
13:15
-
13:06
-
12:43
-
12:24
-
11:17
-
11:08
-
11:02
-
10:36
-
09:28
-
08:00
- 12 апреля 2026
-
23:46
-
22:37
-
22:03
-
22:00
-
20:55
-
19:53
-
19:37
-
19:30
-
19:08
-
18:51
-
17:30
-
17:17
-
16:49
-
16:35
-
15:49
-
15:28