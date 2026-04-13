Пуляев: бой с Ульбергом был у Прохазки в кармане

Российский боец UFC Андрей Пуляев прокомментировал победу новозеландца Карлоса Ульберга в поединке за вакантный титул в полутяжёлом весе (до 93 кг) с чехом Иржи Прохазкой, состоявшемся на турнире UFC 327 в Майами (США).

«Можно сказать, что бой у Прохазки был уже в кармане. Ульберг получил такую травму, и чех так опростоволосился! Сейчас состоянию Иржи явно не позавидуешь после такого поражения. А Ульберг – красавчик, перетерпел сложную ситуацию, попал. Карлос может стать хорошим чемпионом. У него хорошая ударка, он неплох в борьбе, а в остальном – время покажет», — приводит слова Пуляева издание MMA.Metaratings.ru.