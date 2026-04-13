Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Пора начать уважать его». Кормье высказался о победе Джоша Хокита на UFC 327

Комментарии

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье прокомментировал победу американца Джоша Хокита в поединке с соотечественником Кёртисом Блэйдсом, состоявшемся на турнире UFC 327 в Майами (США).

UFC 2026. UFC 327, Майами, США
Кёртис Блэйдс — Джош Хокит (W)
12 апреля 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Кёртис Блэйдс
Окончено
UD
Джош Хокит

«Джош Хокит – Кёртис Блэйдс был лучшим боем в тяжёлом весе, что я видел за очень долгое время. Джош Хокит бывает сумасшедшим, бывает раздражающим, но то, как он дрался… Вам пора начать уважать его. Потому что ему не нужно было так драться с Кёртисом Блэйдсом. Я всегда говорил, что для легендарного выступления вам нужен правильный партнёр. И Кёртис Блэйдс стал им для Джоша Хокита», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android