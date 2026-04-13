«Пора начать уважать его». Кормье высказался о победе Джоша Хокита на UFC 327

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье прокомментировал победу американца Джоша Хокита в поединке с соотечественником Кёртисом Блэйдсом, состоявшемся на турнире UFC 327 в Майами (США).

«Джош Хокит – Кёртис Блэйдс был лучшим боем в тяжёлом весе, что я видел за очень долгое время. Джош Хокит бывает сумасшедшим, бывает раздражающим, но то, как он дрался… Вам пора начать уважать его. Потому что ему не нужно было так драться с Кёртисом Блэйдсом. Я всегда говорил, что для легендарного выступления вам нужен правильный партнёр. И Кёртис Блэйдс стал им для Джоша Хокита», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.