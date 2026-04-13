О’Мэлли — о поражении Прохазки на UFC 327: ему будет трудно спать

Бывший чемпион UFC американец Шон О’Мэлли заявил, что у бывшего чемпиона организации Иржи Прохазки будут проблемы со сном после поражения от новозеландца Карлоса Ульберга в титульном бою на UFC 327.

«У Иржи буквально всё было в руках, он на 90% уже добил соперника. Просто не сумел этим воспользоваться.

Боже! О, чувак, мне просто жаль Иржи. Он говорит, что проявил милосердие или не хотел причинять боль. Я ему как-то верю.

Это будут тяжёлые несколько месяцев. По лицу Иржи видно, как ему больно. Этому ублюдку будет трудно спать. Не выходит из головы: «Что я мог сделать?» Победа была почти в кармане. Он был на грани титула чемпиона UFC, а теперь – уже нет.

*****! О, бедный Иржи. Чувак, ты же знаешь, что он пойдёт и изобьёт какое-нибудь дерево в лесу», — сказал О’Мэлли в видео для своего YouTube-канала.

Ульберг в первом раунде повредил колено (подозревается разрыв передней крестообразной связки), но сумел поймать Прохазку левым хуком и нокаутировать его, завоевав вакантный титул. Прохазка после боя заявил, что проявил «глупое милосердие», заметив травму соперника, и попросил реванш.