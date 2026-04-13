Пэдди Пимблетт: будь я Гамротом, я бы вызвал Царукяна на бой

31-летний британский боец в лёгком весе (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт раскритиковал Матеуша Гамрота, отметив, что поляк никому не интересен, несмотря на восьмое место в рейтинге.

«Я даже не знал, что Гамрот будет драться. Никому нет дела до него, это просто безумие. Он занимает восьмое место в рейтинге, а драться ему приходится в предварительных боях. Это уже второй раз из трёх последних боёв, когда Гамрот сражается с соперником, не входящим в рейтинг, при том что он сам входит в топ-10.

Если бы я был Гамротом, то, наверное, захотел бы взять реванш у [Дэна] Хукера. Чёрт, парень, будь я Гамротом, я бы вызвал Армана [Царукяна] на бой, потому что Матеуш уже побеждал Царукяна.

Давай, Арман, хочешь взять реванш? Выходи на ринг! По сути, ты можешь сразу стать претендентом №1. Это просто наглядно показывает, что ему никто не уделяет внимания. Гамрот — скучный боец», — заявил Пимблетт в видео для своего YouTube-канала.

Сам Пимблетт не дрался с января, когда уступил единогласным решением судей Джастину Гэтжи. Ожидается, что свой следующий поединок Пэдди проведёт 11 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе.