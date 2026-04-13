«Бои — это больно». Суонсон прокомментировал завершение карьеры после 22 лет в ММА

Ветеран UFC Каб Суонсон прокомментировал завершение карьеры после победы над Нэйтом Ландвером на UFC 327. Бой стал последним для 42-летнего американца, который выступал в ММА 22 года.

UFC 2026. UFC 327, Майами, США
Каб Суонсон (W) — Нэйт Ландвер
12 апреля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Каб Суонсон
Окончено
TKO
Нэйт Ландвер

«Чувствую себя прекрасно — я это пережил. Бои — это больно, и долгое время у меня был высокий болевой порог, я мог игнорировать боль и говорить себе: «Всё в порядке, всё в порядке». Но теперь эта часть позади.

Мне кажется, что за это время я накопил немало знаний, и считаю, что лучше поделиться ими с молодым поколением.

Мне 42 года. Иногда я сижу и думаю: «Почему ты до сих пор здесь, парень? Найди работу. Займись чем-нибудь другим». У меня было достаточно времени, чтобы об этом подумать», — приводит слова Суонсона издание MMA Junkie.

