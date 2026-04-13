Пауло Коста: если UFC захочет, останусь в 93 кг ради титула

Бразильский боец Пауло Коста заявил, что после победы над непобеждённым россиянином Азаматом Мурзакановым на UFC 327 чувствует себя ближе к титульному бою в полутяжёлом весе, нежели в среднем.

UFC 2026. UFC 327, Майами, США
Азамат Мурзаканов — Пауло Коста (W)
12 апреля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Азамат Мурзаканов
Окончено
TKO
Пауло Коста

«Думаю, я новое лицо в этом дивизионе, и мне это нравится. На пресс-конференции я получил очень хорошие отзывы. Думаю, зрители с нетерпением ждут этого.

Но это будет зависеть от того, как сложится ситуация. Если они [в UFC] посчитают, что мне нужно остаться в 93 кг, чтобы в следующем бою претендовать на титул, ладно, тогда я останусь», — заявил Коста на пресс-конференции после боя.

Коста нокаутировал Мурзаканова в третьем раунде. Бразилец был андердогом, однако одержал вторую победу подряд.

Разбор боя:
Коста — разрушитель надежд. Разбираем провал Мурзаканова
Коста — разрушитель надежд. Разбираем провал Мурзаканова
