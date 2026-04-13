Пауло Коста: если UFC захочет, останусь в 93 кг ради титула

Бразильский боец Пауло Коста заявил, что после победы над непобеждённым россиянином Азаматом Мурзакановым на UFC 327 чувствует себя ближе к титульному бою в полутяжёлом весе, нежели в среднем.

«Думаю, я новое лицо в этом дивизионе, и мне это нравится. На пресс-конференции я получил очень хорошие отзывы. Думаю, зрители с нетерпением ждут этого.

Но это будет зависеть от того, как сложится ситуация. Если они [в UFC] посчитают, что мне нужно остаться в 93 кг, чтобы в следующем бою претендовать на титул, ладно, тогда я останусь», — заявил Коста на пресс-конференции после боя.

Коста нокаутировал Мурзаканова в третьем раунде. Бразилец был андердогом, однако одержал вторую победу подряд.