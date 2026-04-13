Джон Джонс — о своей репутации: я гораздо больше хороший человек, чем плохой

38-летний бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой и полутяжёлой весовой категории американец Джон Джонс заявил, что его репутация страдает из-за публичности его ошибок.

«Ты думала, что я какой-то страшный тип? Я, конечно, немного буйный и довольно известен, так что, когда я наделаю глупостей, об этом узнают все, но я уверен, что в целом я гораздо больше хороший человек, чем плохой.

У всех нас есть свои недостатки. У всех нас есть свои черты характера, однако я считаю себя довольно хорошим человеком», — сказал Джонс журналистке Шиа Филлинг на прошедшем в Майами мероприятии Dirty Boxing.

За карьеру Джонс был лишён титула UFC после того, как сбил на своей машине беременную женщину, а после скрылся с места происшествия. Он также получил дисквалификацию за проваленный допинг-тест, а его победа над Даниэлем Кормье была отменена. Среди других проблем — аресты за вождение в нетрезвом виде и домашнее насилие (позже обвинение сняли).

