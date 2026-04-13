Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

UFC 327 в Майами показал худший результат по сборам в современной эре промоушена

Комментарии

Турнир UFC 327 в Майами показал худший результат по сборам в современной эре промоушена — $ 6 518 684. Болельщики в соцсетях заявили, что турнир был переоценён, а также жаловались на недостаточно звёздный кард. Об этом сообщает аккаунт ACD MMA в социальной сети Х.

Для сравнения: UFC 324 (Гэтжи — Пимблетт) собрал $ 10 951 166, UFC 325 (Волкановски — Лопес 2) — $ 10 103 136, UFC 326 (Холлоуэй — Оливейра 2) — $ 8 305 158. Сбор UFC 327 оказался почти вдвое меньше, чем у турнира с Шоном О’Мэлли (UFC 299 — около $ 12 млн).

Главным событием вечера стал бой за вакантный титул в полутяжёлом весе между Иржи Прохазкой и Карлосом Ульбергом. В соглавном бою Пауло Коста нокаутировал непобеждённого россиянина Азамата Мурзаканова. Оба боя завершились нокаутами.

UFC 2026. UFC 327, Майами, США
Иржи Прохазка — Карлос Ульберг (W)
12 апреля 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Иржи Прохазка
Окончено
KO
Карлос Ульберг
UFC 2026. UFC 327, Майами, США
Азамат Мурзаканов — Пауло Коста (W)
12 апреля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Азамат Мурзаканов
Окончено
TKO
Пауло Коста

Следующий номерной турнир — UFC 328: Чимаев — Стрикленд — пройдёт в ночь с 9 на 10 мая в Ньюарке. В июне состоится турнир в Белом доме (без продажи билетов), главным событием которого станет бой Илии Топурии с Джастином Гэтжи.

Сейчас читают:
UFC 328: первая защита титула Чимаевым и российский десант в США. LIVE
Live
UFC 328: первая защита титула Чимаевым и российский десант в США. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android