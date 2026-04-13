Тренер Ульберга — о «милосердии» Прохазки: бойцам разрешено придумывать всё что угодно

Тренер Ульберга — о «милосердии» Прохазки: бойцам разрешено придумывать всё что угодно
Главный тренер City Kickboxing Юджин Бэйрман, тренирующий Карлоса Ульберга, прокомментировал заявление Иржи Прохазки, что тот проявил «глупое милосердие» к травмированному сопернику и поэтому проиграл титульный бой на UFC 327.

UFC 2026. UFC 327, Майами, США
Иржи Прохазка — Карлос Ульберг (W)
12 апреля 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Иржи Прохазка
Окончено
KO
Карлос Ульберг

«Я оставлю это ему. Бойцам разрешено придумывать всё что угодно, чтобы снова забраться на лошадь. Говори это, выдумывай любые оправдания, развивай историю в своей голове. Мои бойцы делают это. Бойцы из всех команд делают это. Они что-то выдумывают, и это часть строительных блоков, чтобы перейти на следующий этап карьеры. Иногда это работает, иногда работает против тебя, так что я не обращаю на это особого внимания.

Если ты проявил милосердие, значит, ты совершил огромную ошибку. Это не имеет никакого отношения к нам. Я не ожидал бы, что Карлос проявит такое же милосердие. Не в титульном бою», — заявил Бэйрман в интервью для Submission Radio.

