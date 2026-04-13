Муртазалиев — о бое с Келли: не считаю это поражением, это только на бумаге

Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев прокомментировал своё первое поражение в профессиональной карьере в бою с британцем Джошем Келли.

«Как воспринял первое поражение в карьере? Если честно, с этим проблем у меня никогда не было. Я понимал, что на всё воля Всевышнего. То, что мне суждено, в любом случае произойдёт. Я не считаю это поражением, это только на бумаге. А так — я пошёл после боя, помолился, лёг спать, никаких плохих снов не видел, очень хорошо поспал, утром проснулся, позавтракал. И как будто ничего и не было», — сказал Муртазалиев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.