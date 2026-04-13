Рейес — о незрелищной победе: мне важнее получить два чека, чем развлекать публику

Американский боец UFC Доминик Рейес объяснил, почему его поединок с Джонни Уокером на UFC 327 получился незрелищным. Рейес победил раздельным решением судей, однако бой раскритиковали фанаты и эксперты.

«Менее шести месяцев назад я получил сотрясение мозга. Наверное, мне не стоило соглашаться на этот бой, но я согласился. Я здесь. Я провёл очень чистый, техничный бой. Я сделал своё дело и считаю, что доминировал во всех трёх раундах. Он не попадал по мне. Он не входил в ближний бой. Он не пытался меня ударить.

[…] Поскольку я Доминик Рейес, люди ожидают, что я выйду на ринг, начну вести себя как сумасшедший, буду стремиться к нокауту или сам получу нокаут. У меня есть сын. Мне больше всего на свете нужно вернуться домой с двумя чеками. Получить эти два чека для меня важнее, чем просто развлекать публику», — приводит слова Рейеса издание MMA Junkie.