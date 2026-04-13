Уиттакер — о поражениях Адесаньи: возможно, он слишком комфортно себя чувствует

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер, дважды побеждённый Исраэлем Адесаньей, высказался о серии поражений нигерийца (четыре подряд) и посоветовал ему найти мотивацию.

«Как и другие, сначала я был в недоумении, потому что Иззи так хорошо справлялся. Просто отлично. Но я думаю, что в конечном итоге один из ударов, пропущенных в той последней серии, повредил его настолько, что он как бы перешёл на автопилот и перевёл бой в дистанцию и в хаос, в котором [Джо] Пайфер действительно силён и который он просто обожает. Думаю, именно один из ударов заставил Иззи перейти в эту зону «автопилота», где он не смог максимально точно оценить ситуацию. На дистанции он гораздо сильнее.

Что есть, то есть. Думаю, ему нужно вновь обрести эту жажду. Легко сказать, просто, возможно, он сейчас чувствует себя слишком комфортно. У него есть деньги, он достиг вершины, он всё сделал, он выполнил все свои цели. Чего ему ещё нужно достичь? Ему нужно найти это. Ему нужно найти тот стимул, чтобы продолжать делать то, что он делает, чтобы продолжать разжигать тот огонь, ту жажду и ту любовь к игре, поэтому я не думаю, что это было плохо. Мы все учимся на своих поражениях, и я думаю, что для него это хороший момент, чтобы просто принять эти решения и определить, куда ему нужно идти и что он хочет делать», — cказал Уиттакер в интервью для Main Event.

Сейчас читают:
Новый Фергюсон? Адесанья проиграл четвёртый бой подряд
Новый Фергюсон? Адесанья проиграл четвёртый бой подряд
