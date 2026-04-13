Муртазалиев рассказал, что его команда подала протест на судейство в бою с Келли

Бывший чемпион мира россиянин Бахрам Муртазалиев раскритиковал судейство в бою с британцем Джошем Келли, из-за которого он потерпел первое поражение в карьере.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Бахрам Муртазалиев — Джош Келли (W)
01 февраля 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Бахрам Муртазалиев
Окончено
MD
Джош Келли

«Менеджер подавал протест на то, как оценили 12-й раунд. Не на весь бой, а именно на 12-й раунд. Там было 12-6 по общему количеству точных попаданий, 10-3 по силовым попаданиям, это всё в мою пользу. И судья поставил счёт 10-10. Это был именно английский судья. Как ты можешь ставить 10-10? У него был только последний эпизод за 30-40 секунд до гонга, где я повернулся спиной и рефери должен был остановить бой, но этого не сделал, после чего Келли мне нанёс пять-шесть ударов по защите. Пускай один он там попал, но даже на повторах видно, что всё в блок. И мы должны оценивать бой по эффективности, а не по эффектности, правильно? Но из-за этого эпизода английский судья поставил 10-10, к этому были вопросы, потому что это решающий, чемпионский раунд.

В принципе, из-за этого счёта у Келли получилось выйти вперёд на один балл — 114-113. Подали протест, IBF прислали нам письмо, что они не одобряют такое решение судьи в титульном бою, но ничего криминального тоже в этом не видят. Ну это было понятно. Келли представляет Matchroom, IBF много боёв проводят много совместно с ними, поэтому из-за меня ссориться с ними было бы невыгодно. Однако я считаю, что справедливо было бы хоть дать незамедлительный реванш, ладно этот бой мы уже оставим. Но они почему-то этого не сделали», — сказал Муртазалиев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Из этого же интервью:
Эксклюзив
Муртазалиев — о бое с Келли: не считаю это поражением, это только на бумаге
