Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Муртазалиев: первый бой, где я плюс-минус уверенно не забрал, и сразу так поступили

Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев заявил, что спорное судейство в бою с британцем Джошем Келли ударило по нему сильнее, чем если бы он «действительно проиграл».

Бахрам Муртазалиев — Джош Келли (W)
01 февраля 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Бахрам Муртазалиев
Окончено
MD
Джош Келли

«Если бы я действительно проиграл, то в психологическом плане это для меня было бы лучше, чем то, что они сделали. Я из любительского бокса ушёл из-за того, что на каждых серьёзных стартах меня засуживали. И вот первый бой за мою профессиональную карьеру, где я плюс-минус уверенно не забрал или не нокаутировал, и они сразу вот так поступили. Но в любом случае никаких проблем с этим нет», — сказал Муртазалиев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Из этого же интервью:
Муртазалиев рассказал, что его команда подала протест на судейство в бою с Келли
