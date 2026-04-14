Муртазалиев: первый бой, где я плюс-минус уверенно не забрал, и сразу так поступили

Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев заявил, что спорное судейство в бою с британцем Джошем Келли ударило по нему сильнее, чем если бы он «действительно проиграл».

«Если бы я действительно проиграл, то в психологическом плане это для меня было бы лучше, чем то, что они сделали. Я из любительского бокса ушёл из-за того, что на каждых серьёзных стартах меня засуживали. И вот первый бой за мою профессиональную карьеру, где я плюс-минус уверенно не забрал или не нокаутировал, и они сразу вот так поступили. Но в любом случае никаких проблем с этим нет», — сказал Муртазалиев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.