Ульберг — о «милосердии» Прохазки: это не милосердие, это страх. Он притворщик

Новый чемпион UFC в полутяжёлом весе Карлос Ульберг ответил на заявление бойца организации Иржи Прохазки, который объяснил своё поражение «глупым милосердием» к травмированному сопернику.

«Это полная чушь. Это страх. Это был страх с его стороны. Это не было никаким милосердием. Он знает, он боец. Это разница между чемпионом и тем, кто просто играет на публику. Там не было милосердия. Он был полон страха, нерешительности, и именно это его подкосило.

Я думаю, что он притворщик. Я думаю, что он притворщик, и он знает, что я знаю, что он притворщик, поэтому, по-моему, с самой первой битвы взглядов он знал, что это будет настоящая схватка… он это чувствовал», — сказал Ульберг в прямом эфире The Ariel Helwani Show.