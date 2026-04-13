Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Ульберг — о «милосердии» Прохазки: это не милосердие, это страх. Он притворщик

Новый чемпион UFC в полутяжёлом весе Карлос Ульберг ответил на заявление бойца организации Иржи Прохазки, который объяснил своё поражение «глупым милосердием» к травмированному сопернику.

UFC 2026. UFC 327, Майами, США
Иржи Прохазка — Карлос Ульберг (W)
12 апреля 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Иржи Прохазка
Окончено
KO
Карлос Ульберг

«Это полная чушь. Это страх. Это был страх с его стороны. Это не было никаким милосердием. Он знает, он боец. Это разница между чемпионом и тем, кто просто играет на публику. Там не было милосердия. Он был полон страха, нерешительности, и именно это его подкосило.

Я думаю, что он притворщик. Я думаю, что он притворщик, и он знает, что я знаю, что он притворщик, поэтому, по-моему, с самой первой битвы взглядов он знал, что это будет настоящая схватка… он это чувствовал», — сказал Ульберг в прямом эфире The Ariel Helwani Show.

Больше о поединке:
Вырубил Прохазку на одной ноге! Ульберг красиво стал чемпионом UFC
Вырубил Прохазку на одной ноге! Ульберг красиво стал чемпионом UFC
