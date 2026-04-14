Муртазалиев: вопрос всего лишь в соперниках, с 2020 года у меня проблемы с ними

Муртазалиев: вопрос всего лишь в соперниках, с 2020 года у меня проблемы с ними
Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев заявил, что с 2020 года у него возникают проблемы с поиском топ-соперников.

«Я вхожу в топ-5 рейтинга во всех организациях, так что можем двигаться по любой из них. Вопрос в соперниках. Всегда в этом вопрос только. Началось всё ещё с [Джермелла] Чарло и далёкого 2020 года. С того времени у меня в первую очередь проблемы с соперниками.

Когда я в Рамадан ужасно подрался, то после этого впервые соперник сам изъявил желание со мной драться — это был Тим Цзю. До боя с ним и после боя с ним никто биться не хотел. Я имею в виду боксёров из топ-3 или топ-5, то есть тех, с кем имеет смысл драться. Понятно, что ради денег хоть кто выйдет, но нет смысла делать просто бой ради боя, а соперники из топ-5 биться не хотели», — сказал Муртазалиев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

