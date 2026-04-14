О’Мэлли: Дана Уайт назвал Махачева «чёртовым лжецом» из-за срыва боя с Топурией

О’Мэлли: Дана Уайт назвал Махачева «чёртовым лжецом» из-за срыва боя с Топурией
Бывший чемпион UFC американец Шон О’Мэлли заявил, что президент организации Дана Уайт назвал чемпиона в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева «чёртовым лжецом» из-за срыва супербоя с чемпионом лёгкого веса испано-грузином Илией Топурией.

«Дана Уайт назвал его чёртовым лжецом на стриме у Адина Росса. Просто сказал: «Нет, это неправда. Совсем неправда» насчёт того, что Илия избегает боя с ним или что-то в этом роде», — сказал О’Мэлли в видео для своего YouTube-канала.

Ранее стало известно, что Уайт опроверг слова Махачева, что непобеждённый Топурия отказался от боя с ним на турнире UFC в Белом доме, поскольку Матадор запросил чрезмерный гонорар.

