Муртазалиев предположил, когда он снова сможет подраться за пояс чемпиона мира

Бывший чемпион мира россиянин Бахрам Муртазалиев заявил, что рассчитывает получить статус обязательного претендента на титул IBF через один бой.

«Пока я никуда не ухожу, так что, думаю, через бой IBF даст мне подраться за статус обязательного претендента. Если даже не в следующем бою. А потом, рано или поздно, через полгода-год, чемпиону придётся защищать пояс против меня либо оставлять его. Просто в моей ситуации всё это будет занимать чуть больше времени, чем у других бойцов, так как соперники со мной драться не хотят. Но планы есть, и думаю, что в ближайшее время уже официально что-то объявят.

Сами по себе бои организовать проблем нет, есть проблемы только с тем, чтобы драться против кого-то из топ-5», — сказал Муртазалиев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.