Шон О’Мэлли рассказал, кто победит в бою между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом

Бывший чемпион UFC американец Шон О’Мэлли поделился ожиданиями от предстоящего боя между непобеждённым 31-летним действующим обладателем титула UFC в среднем весе Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ, и экс-чемпионом UFC в категории до 84 кг американцем Шоном Стриклендом.

«Мне кажется… я просто хочу сказать, что Хамзат победит. Он переведёт его в партер, будет либо контролировать сверху, либо забьёт, либо поймает на сабмишен. Но, с другой стороны, это 25 минут, у Стрикленда сумасшедшая выносливость. Просто мы никогда толком не видели, чтобы её проверяли в таком ключе — когда его переводят в партер, он поднимается, его снова переводят, и он снова встаёт.

Поэтому мне интересно. Я бы хотел увидеть, как, блин, Хамзат переводит Стрикленда, а тот встаёт, снова идёт вперёд, навязывает рубку, чтобы это была настоящая война. Однако если кто-то и способен на это, то это парень вроде Шона Стрикленда. Так что сложно сказать. Я всё-таки думаю, что у Хамзата шансов больше на победу, но Стрикленд… если кто и сможет, чёрт возьми, как-то перевернуть всё и просто пойти и забить его, то это он», — сказал О’Мэлли в видео для своего YouTube-канала.

Бой состоится в рамках турнира UFC 328 10 мая.