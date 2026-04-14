Пауло Коста сообщил, что у него остался последний бой по контракту в UFC

Бразильский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) UFC Пауло Коста сообщил, что у него остался последний бой по контракту с организацией.

«У меня остался один бой по этому контракту. Посмотрим, что будет дальше. Думаю, мы в хорошей позиции, если говорить о бое за титул.

UFC уже хотели продлить [контракт]. Мы решим, стоит ли нам проводить ещё один поединок, а уже затем начинать обсуждения», — приводит слова Косты издание Ag.Fight.

Напомним, в своём последнем бою на турнире UFC 327 в апреле Коста нокаутировал россиянина Азамата Мурзаканова.

