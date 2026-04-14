Камару Усман: Анкалаев должен стать следующим претендентом

Экс-чемпион UFC Камару Усман считает, что бывший обладатель титула организации в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев должен стать следующим претендентом.

«Анкалаев должен стать следующим. У него серьёзное резюме. Кто, если не он? Кто ещё является претендентом?» – сказал Усман в подкасте Pound-4-Pound.

Напомним, вакантный титул UFC в полутяжёлом весе, оставленный бразильцем Алексом Перейрой, был разыгран между чехом Иржи Прохазкой и новозеландцем Карлосом Ульбергом на минувшем турнире UFC 327 в Майами (США). Победу техническим нокаутом в первом раунде одержал Ульберг.

Анкалаев готовится к возвращению, оттачивая технику в Таиланде