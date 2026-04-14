Джош Хокит вошёл в топ-5 тяжёлого веса UFC после победы над Блэйдсом

Обновился рейтинг американского бойцовского промоушена UFC в тяжёлом весе (до 120 кг).

Американец Джош Хокит, на турнире UFC 327 в Майами (США) победивший единогласным судейским решением соотечественника Кёртиса Блэйдса, поднялся на пятую строчку в дивизионе.

Рейтинг тяжёлого веса UFC (топ-10):

Чемпион – Том Аспиналл (Великобритания);

1. Сириль Ган (Франция).

2.Александр Волков (Россия).

3. Сергей Павлович (Россия).

4. Вальдо Кортес-Акоста (Доминиканская Республика).

5. Джош Хокит (США).

6. Сергей Спивак (Молдова).

6. Кёртис Блэйдс (США).

8. Ризван Куниев (Россия).

9. Деррик Льюис (США).

10. Анте Делия (Хорватия).