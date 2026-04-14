Джош Хокит вошёл в топ-5 тяжёлого веса UFC после победы над Блэйдсом

Обновился рейтинг американского бойцовского промоушена UFC в тяжёлом весе (до 120 кг).
Американец Джош Хокит, на турнире UFC 327 в Майами (США) победивший единогласным судейским решением соотечественника Кёртиса Блэйдса, поднялся на пятую строчку в дивизионе.
Рейтинг тяжёлого веса UFC (топ-10):
Чемпион – Том Аспиналл (Великобритания);
1. Сириль Ган (Франция).
2.Александр Волков (Россия).
3. Сергей Павлович (Россия).
4. Вальдо Кортес-Акоста (Доминиканская Республика).
5. Джош Хокит (США).
6. Сергей Спивак (Молдова).
6. Кёртис Блэйдс (США).
8. Ризван Куниев (Россия).
9. Деррик Льюис (США).
10. Анте Делия (Хорватия).