Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Джош Хокит вошёл в топ-5 тяжёлого веса UFC после победы над Блэйдсом

Обновился рейтинг американского бойцовского промоушена UFC в тяжёлом весе (до 120 кг).

Американец Джош Хокит, на турнире UFC 327 в Майами (США) победивший единогласным судейским решением соотечественника Кёртиса Блэйдса, поднялся на пятую строчку в дивизионе.

Рейтинг тяжёлого веса UFC (топ-10):

Чемпион – Том Аспиналл (Великобритания);
1. Сириль Ган (Франция).
2.Александр Волков (Россия).
3. Сергей Павлович (Россия).
4. Вальдо Кортес-Акоста (Доминиканская Республика).
5. Джош Хокит (США).
6. Сергей Спивак (Молдова).
6. Кёртис Блэйдс (США).
8. Ризван Куниев (Россия).
9. Деррик Льюис (США).
10. Анте Делия (Хорватия).

