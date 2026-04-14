Пауло Коста вошёл в топ-7 полутяжёлого веса UFC после победы над Мурзакановым

Обновился рейтинг американского бойцовского промоушена UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг).
Бразилец Пауло Коста, на турнире UFC 327 в Майами (США) нокаутировавший россиянина Азамата Мурзаканова, поднялся на седьмую строчку в дивизионе.
Рейтинг полутяжёлого веса UFC (топ-10):
Чемпион – Карлос Ульберг (Новая Зеландия);
1. Магомед Анкалаев (Россия).
2. Алекс Перейра (Бразилия).
3. Иржи Прохазка (Чехия).
4. Ян Блахович (Польша).
5. Халил Раунтри (США).
6. Джамал Хилл (США).
7. Пауло Коста (Бразилия).
8. Азамат Мурзаканов (Россия).
9. Доминик Рейес (США).
10. Богдан Гуськов (Узбекистан).
Пауло Коста показал физические кондиции после ледяной ванны