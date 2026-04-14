Ульберг: Анкалаев заслуживает боя за титул UFC

Новый чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) новозеландец Карлос Ульберг считает, что бывший обладатель титула россиянин Магомед Анкалаев может стать его следующим соперником.

«Анкалаев один из лучших в дивизионе, и мне было бы интересно испытать себя в поединке с ним. Я считаю, что он заслуживает боя за титул. Но в конечном итоге я буду драться с тем, против кого меня поставят», – сказал Ульберг в подкасте Ариэля Хельвани.

Магомеду Анкалаеву 33 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2018-го выступает в UFC, в 2025-м стал чемпионом организации в полутяжёлом весе. Всего на его счету в UFC 12 побед, два поражения и одна ничья.

