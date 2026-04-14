Агит Кабайел оценил победу Фьюри в бою с Махмудовым

Обладатель временного WBC в супертяжёлом весе немец Агит Кабайел прокомментировал победу бывшего чемпиона мира британца Тайсона Фьюри в поединке с россиянином Арсланбеком Махмудовым, состоявшемся на минувших выходных в Лондоне (Англия).

«Хорошее выступление. После 16 месяцев вне ринга Фьюри выглядел достойно. Махмудов был в форме, но серьёзных проблем так и не создал, попав лишь пару раз. Я ожидал больше ударов по корпусу, но Тайсон поступил иначе. В целом уверенное выступление», – сказал Кабайел в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Арсланбек Махмудов обратился к болельщикам после поражения от Фьюри