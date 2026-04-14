Холланд: хочу отомстить всем парням, которые меня побеждали, за исключением Чимаева

Американский боец UFC Кевин Холланд признался, что действующий чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев является единственным бойцом, у которого он не хотел бы пытаться взять реванш.

«Я желаю только лучшего парням в организации, но когда дело доходит до меня и всех парней, которые меня побеждали, то я хочу отомстить. И я всегда буду этого хотеть. За исключением Чимаева», — сказал Холланд в подкасте Ариэля Хельвани.

Напомним, поединок Чимаева и Холланда состоялся в сентябре 2022 года на турнире UFC 279 и завершился победой уроженца Чечни удушающим приёмом в первом раунде.

