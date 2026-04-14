«Пришлите мне локацию». Анкалаев обратился к UFC с просьбой устроить ему бой

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев обратился к подписчикам в социальных сетях с вопросом о следующем сопернике.

«Ребята, с кем вы хотите увидеть мой следующий бой? Хорошая новость – я хочу драться со всеми. Мик Мэйнард (матчмейкер UFC. – Прим. «Чемпионата»), пришли мне локацию», — написал Анкалаев.

Магомеду Анкалаеву 33 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2018-го выступает в UFC, в 2025-м стал чемпионом организации в полутяжёлом весе. Всего на его счету в UFC 12 побед, два поражения и одна ничья.

