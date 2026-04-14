Камару Усман: не думаю, что Ульберг смог бы выйти на второй раунд в бою с Прохазкой

Бывший чемпион UFC Камару Усман прокомментировал победу новозеландца Карлоса Ульберга в поединке за вакантный титул в полутяжёлом весе (до 93 кг) с чехом Иржи Прохазкой, состоявшемся на турнире UFC 327 в Майами (США).

«Иржи несколько раз попал лег-киками, а затем Ульберг оступился и подвернул колено, либо лодыжку, что-то такое… И он был серьёзно скомпрометирован. И если Иржи завершил первый раунд… Я не думаю, что Ульберг вышел бы на второй раунд, он бы остался на стуле. Потому что ситуация была плохой. Что бы с ним ни произошло, он был на одной ноге! Угол выбросил бы полотенце, либо доктор проверил бы его и сказал, что он не может продолжать», — сказал Усман в подкасте

Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.