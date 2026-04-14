«Он не усвоил урок». Генри Сехудо назвал ошибку Прохазки в бою с Ульбергом

«Он не усвоил урок». Генри Сехудо назвал ошибку Прохазки в бою с Ульбергом
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо прокомментировал победу новозеландца Карлоса Ульберга в поединке за вакантный титул в полутяжёлом весе (до 93 кг) с чехом Иржи Прохазкой, состоявшемся на турнире UFC 327 в Майами (США).

UFC 2026. UFC 327, Майами, США
Иржи Прохазка — Карлос Ульберг (W)
12 апреля 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Иржи Прохазка
Окончено
KO
Карлос Ульберг

«Защита Иржи по-прежнему очень, очень сомнительна. И я не думаю, что он действительно усвоил этот урок. Его руки всегда опущены. Да, он бил ногами, но пинать кого-то и драться — это совершенно разные вещи. Как по мне, Иржи нужно найти кого-то, кто бы научил его финишировать людей», — сказал Сехудо в подкасте Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

