Флойд Мейвезер обвинён в неуплате аренды частного самолёта, на боксёра подали в суд

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Флойд Мейвезер-младший обвинён в неуплате аренды частного самолёта, сообщает издание Complex.

По информации ресурса, компания Jet Set Aircraft подала иск в окружной суд Лос-Анджелеса на сумму в $ 105 тыс. Боксёр не оплатил чартерный рейс на острова Теркс и Кайкос, состоявшийся в сентябре 2025 года.

Ранее издание Business Insider сообщило, что у Мейвезера имеется задолженность перед налоговой службой США в размере $ 7,3 млн, накопленная за период с 2018 по 2023 год. Иск против боксёра был подан в марте.

