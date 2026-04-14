Камару Усман оценил победу Косты в бою с Мурзакановым

Бывший чемпион UFC Камару Усман прокомментировал победу бразильца Пауло Косты в поединке с россиянином Азаматом Мурзакановым, состоявшемся на турнире UFC 327 в Майами (США).

«Пауло Коста был настроен на бой, он был большим, сильным и быстрым. Он попадал прекрасными киками в корпус и медленно его ломал. И он смог сохранить подвижность в полутяжёлом весе. Движения из стороны в сторону… Каждый раз, когда Азамат шёл вперёд, у него получалось уходить вбок. Он постоянно держался на дистанции.

Во втором раунде, а затем в третьем он начал беспокоить его джебом, прямыми ударами. И хед-киками. Я считаю, что это было великолепное выступление от Пауло Косты», — сказал Усман в подкасте Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

