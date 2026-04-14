Камару Усман: Коста должен остаться в полутяжёлом весе

Бывший чемпион UFC Камару Усман считает, что бразилец Пауло Коста не должен возвращаться в средний вес (до 84 кг) после перехода в полутяжёлый дивизион (до 93 кг).

«Пауло Косте не нужно возвращаться в средний вес. Ему нужно остаться в 93 кг, потому что он не выглядел маленьким [в бою с Азаматом Мурзакановым]… Да, именно, он выглядел больше, чем парень из этого дивизиона. Как по мне, Пауло нашёл новый дом. И если он сможет победить одного из топовых парней, одного из топ-5, окажется в числе претендентов, абсолютно уверен», — сказал Усман в подкасте Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

