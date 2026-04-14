Экс-чемпион UFC: тяжёлый вес UFC нуждался в таком парне, как Джош Хокит

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо прокомментировал победу американца Джоша Хокита в поединке с соотечественником Кёртисом Блэйдсом, состоявшемся на турнире UFC 327 в Майами (США).

«Знаю, что этот парень делает. Он пытается быть смелым. Но вот в чём суть… Одно дело — быть смелым перед боем и другое — в бою. Джош как бы говорит, что готов поставить всё на кон.

Вы должны уважать парня, готового пойти на такое. Не думаю, что люди до конца это осознают… Хотя как только он выиграл бой, люди отдали ему должное. Как сказал Дана Уайт: «Этот чувак делом подтвердил чёртовы слова». Множество людей говорят, но не делают.

Тяжёлый вес UFC нуждался в таком парне, как Джош Хокит. Пришли Paramount, такие люди, как он, это поняли… Сейчас вопрос заключается в том, можешь ли ты, помимо боёв, развлекать? Дана Уайт сказал, что это чувак включён в кард турнира в Белом доме», — сказал Сехудо в подкасте Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.