Алексей Олейник оценил шансы Евлоева в бою с Волкановски

Бывший боец UFC россиянин Алексей Олейник высказался об ожидаемом поединке за титул в полулёгком весе (до 65 кг) между австралийцем Алексом Волкановски и россиянином Мовсаром Евлоевым.

«Не думаю, что Волкановски сейчас потянет Мовсара, если честно. Евлоев моложе, злее, голоднее, агрессивнее. Мовсар из той категории людей, которые своей пахотой перекрывают любые недостатки. Он настолько круто работает и отдаётся тренировочному процессу.

Давно Евлоев такой? Я его знаю только по American Top Team. Когда Мовсар приехал туда, сразу начал пахать. Естественно, я отмечал его работоспособность. Первые год-два работал на общем уровне. А потом было видно, как тот постоянно добавляет. Этим он и вытягивает.

Мы видели по последнему бою, что Евлоев выкручивается из любых положений. Его воля переигрывает даже тело. Он спокойно перерабатывает соперника», — приводит слова Олейника «Матч ТВ».