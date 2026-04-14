Тайсон Фьюри пригрозил снова завершить карьеру, если его соперником будет не Джошуа

Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри заявил о намерении снова завершить карьеру в боксе, если его следующим соперником не будет именитый соотечественник Энтони Джошуа.

«Давайте устроим бой. Вот в чём дело. Если следующим соперником будет не Энтони Джошуа, то бокс будет для меня безразличен. Съем тысячу пасхальных яиц, пока не стану весить 190 кг. Я пас. Мне это неинтересно. Либо он, либо я снова уйду. Меня не интересуют подающие надежды новички, те, кто пытается доказать, что они лучше меня. Мне плевать на рейтинги. Плевать на пояса. Меня волнует только Эй Джей. Это решающий бой для британского бокса», — приводит слова Фьюри портал ESPN.

