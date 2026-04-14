«Хоть завтра». Энтони Джошуа заявил о готовности подраться с Фьюри

36-летний бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа высказался насчёт потенциального поединка с именитым соотечественником Тайсоном Фьюри.

«Скажу вам начистоту: сначала должны пройти переговоры. Я много раз сидел с ним за этим столом [пытаясь договориться о поединке]. В глубине души готов сразиться с Тайсоном Фьюри хоть завтра, особенно после того как посмотрел [этот бой]. Но не собираюсь сидеть здесь и говорить: «Да, с ним сражусь». Я здесь не для того чтобы набивать себе цену. Моя цель — драться. Нам пришлют контракты. Мы всё обсудим, скорее всего, в следующий раз вы увидите нас на ринге. Примерно четыре месяца назад со мной произошёл серьёзный инцидент. Так что мне нужно разобраться, что происходит с моим возвращением на ринг. Но я здесь. И держу руку на пульсе. В моей жизни происходят серьёзные события. Ни от кого не прячусь. И знаю, в чём [заключается] моя задача», — приводит слова Джошуа портал ESPN.