Чемпион ОИ-2020 Стивесон: мой дебют в UFC будет самым масштабным на Земле

Победитель Олимпиады-2020 в вольной борьбе в весовой категории до 125 кг, а также непобеждённый боец ММА американец Гейбл Стивесон поделился мыслями насчёт своего предстоящего дебюта в UFC.

«Чувак, я в восторге. Это будет самый грандиозный дебют на Земле, я готов. У меня бабочки в животе, слегка нервничаю — всё это часть игры, готов сделать этот большой шаг в UFC и сделать всё, что от меня требуется. Думаю, на Международной бойцовской неделе будет что-то безумное. Может быть, вернётся какой-нибудь безумный хедлайнер, которого вы знаете. Посмотрим», — приводит слова Гейла Стивесона портал MMA Mania.